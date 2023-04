Juventus, Vlahovic può partire con l'offerta giusta: big di Premier e Bayern alla finestra

Dusan Vlahovic non è più intoccabile. L'attaccante della Juventus è in dubbio per la sfida di giovedì contro lo Sporting Lisbona ma allargando di più il raggio, potrebbe anche partire nella prossima sessione di calciomercato. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le big di Premier League, con il Chelsea in testa, e il Bayern Monaco sarebbero alla finestre per la punta serba con il club bianconero che, qualora ci fosse l'offerta giusta, potrebbe decidere per la cessione.