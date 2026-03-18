Juventus, Yildiz: "Mai giocato per soldi. Al Bayern 11 anni, ma mai la loro fiducia. E ho detto ciao"

"Non ho mai giocato per il denaro, ma per migliorare. Ho sempre pensato che il denaro fosse una conseguenza". Così l'asso della Juventus Kenan Yildiz spiega il trasferimento a Torino nel corso della sua intervista di oggi al Corriere dello Sport: "Di questa parte del lavoro si occupa la mia famiglia. Io ho detto semplicemente ai miei che alla Juve stavo e sto benissimo. Sono qui da quattro anni e tutti mi hanno sempre mostrato grande fiducia, quella che era mancata al Bayern ad esempio".

Per questo decidesti di andartene?

"Non per soldi, non ce ne furono. Tanti problemi al Bayern. Ci sono stato undici anni e non ho mai avvertito la loro fiducia, c’era sempre qualcuno che era meglio di me. È stato facile, direi naturale andare via".

La stagione di Yildiz con la maglia bianconera

Kenan Yıldız sta vivendo una stagione 2025/26 da protagonista assoluto con la Juventus: in totale ha collezionato 39 presenze tra tutte le competizioni per 3167 minuti giocati, realizzando 10 gol e fornendo 10 assist, con 4 ammonizioni. In Serie A ha disputato 28 partite segnando 9 reti e servendo 7 assist in 2.315 minuti, emergendo come uno dei migliori marcatori del campionato; in Champions League ha aggiunto 10 apparizioni con 1 gol e 3 assist in 768 minuti, mentre in Coppa Italia ha giocato 1 match per 84 minuti senza contributi diretti.