Juventus, Zaniolo proposto ai bianconeri. Il calciatore vorrebbe tornare in Italia

vedi letture

Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 di proprietà del Galatararay, ma nell'ultima stagione in forza, con la formula del prestito, all'Aston Villa, sarebbe stato proposto alla Juventus. Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere di Torino, non si tratterebbe della prima volta che il giocatore viene proposto ai bianconeri, ma non è dato al momento sapere se la società bianconera ci stia effettivamente pensando. Ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni.

Una speranza più che una vera e propria trattativa di mercato. E' quella che ha Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano sogna il ritorno nel massimo campionato dopo un anno e mezzo trascorso fra la Turchia e l'Inghilterra. Era una giornata di inverno di un anno fa, era febbraio, quando lasciò la capitale e la Roma per approdare al Galatasaray. Poi una stagione in Premier League con la maglia dell'Aston Villa. I Villans però hanno già fatto sapere che non eserciteranno l'opzione di riscatto e allora ecco il suo ritorno fra le file dei giallorossi di Istanbul.

Ieri a Carrara

La nostalgia del nostro Paese è tanta, specialmente in ottica Nazionale, ed ecco che potrebbero aprirsi scenari interessanti di mercato. Nella giornata di ieri intanto è stato avvistato sugli spalti dello Stadio dei Marmi di Carrara per il ritorno della finale playoff di Serie C fra i padroni di casa della Carrarese e il Vicenza, che ha sancito il ritorno in B dei toscani. Ovviamente bocche cucite e zero dichiarazioni per il calciatore ma la speranza di tornare a calcare i prati italiani è sempre tanta.

Fiorentina e Atalanta sullo sfondo

Potrebbero essere due le squadre per il momento interessate a Zaniolo. In primis c’è la Fiorentina, pronta a rinnovare la squadra da affidare al nuovo mister Raffaele Palladino. L’altra è l’Atalanta fresca vincitrice dell’Europa League con Gasperini pronto a rivitalizzare il fantasista. Sullo sfondo però resta l’ipotesi Spagna con il Villarreal molto interessato.