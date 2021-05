Kane idea per lo United? Solskjaer: "Interessante come Messi e CR7, ma non ne parlo"

Al termine del pareggio contro il Fulham, il tecnico del Manchester United Ole Gunnas Solskjaer ha risposto ad una domanda sul possibile interessamento per Harry Kane, tirando in ballo anche Cristiano Ronaldo: “Il fatto che rimanga Cavani non so se vuol dire che non arriverà un altro attaccante, ci sono tante cose da considerare quando assembli una squadra. Kane è una possibilità per l’attacco? Non posso parlare di giocatori di altre squadre, ho rispetto. Potrei dire che Messi è interessante, così come Ronaldo, ma non posso parlare di loro”, la breve battuta del tecnico norvegese.