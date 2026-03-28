Keinan Davis aspetta la Giamaica: "Giocare per l'Inghilterra sarebbe fuori dal mondo"

Non tutti lo sanno, ma Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, sarebbe convocabile dall'Inghilterra, anche se ha spiegato, in una intervista rilasciata a The Athletic, di aspettare con ansia il passaporto giamaicano: "Sto cercando di ottenere il passaporto giamaicano, tutta la mia famiglia da parte mia madre viene da lì e ci sono già stato. Durante la mia crescita, è stata un'esperienza molto importante", le sue parole.

Riguardo alla possibilità di giocare per l'Inghilterra poi, ha aggiunto: "Ho visto un paio di cose sui social media su di me e sull'Inghilterra. È bello vedere la gente dire questo di te, perché non avresti mai pensato che il tuo nome sarebbe stato messo in alcuna discussione di questo tipo, ma penso che l'attenzione sia sui giocatori della Premier League".

Insomma, una possibilità remota per lui: "Non ho mai visto la convocazione nella nazionale inglese come un obiettivo irraggiungibile. Non avendo giocato molto a livello di club, per infortuni o concorrenza, in primis mi sono però sempre concentrato sulla situazione mia nelle varie squadre. Questa è stata la prima stagione in cui ho giocato regolarmente, con interruzioni minime. Il centravanti esploso in Friuli in questa annata, ha però ammesso: "Giocare per l'Inghilterra sarebbe incredibile, una cosa davvero fuori dal mondo".