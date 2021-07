Kessie lancia il Milan: "Giochiamo a memoria, il modulo è collaudato. Puntiamo al massimo"

Quasi tutte le squadre che lottano per scudetto e Champions hanno cambiato allenatore, il Milan no. Questo può essere un vantaggio? "Solo il campo dirà se è così - ha risposto Franck Kessie nell'intervista a La Gazzetta dello Sport -. A volte riesci a vincere subito anche con un nuovo allenatore, in altre occasione fai fatica. Al Milan non abbiamo questo problema: giochiamo a memoria, il modulo è collaudato. Speriamo sia un’arma in più, perché dobbiamo puntare al massimo in ogni competizione. Che sia il campionato oppure le coppe".