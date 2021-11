Kessie: "Sognavamo la Champions, dobbiamo far vedere a tutti che noi siamo il Milan"

Frank Kessie, ai microfoni di Milan Tv, commenta la grande vittoria dei rossoneri al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid: “Siamo tutti contenti di questa vittoria. L’anno scorso abbiamo sognato di giocare la Champions, dobbiamo far vedere a tutti che siamo il Milan e possiamo giocarcela con ogni squadra. Noi seguiamo il mister e cerchiamo di fare tutto quello che chiede. Stiamo lavorando tanto a Milanello per giocare questo tipo di partite. L’Atletico? È una grande squadra, sta giocando ogni anno la Champions. Noi siamo tornato solo dopo tanto tempo. Oggi era importante lottare su ogni pallone, il mister ci aveva detto che era una squadra molto fisica”.

Sulle prossime partite

“Oggi siamo contenti di questo che abbiamo fatto, la Champions non è ancora finita. Ora torniamo a Milanello per lavorare ancora di più e fare ancora meglio di stasera. Contro il Liverpool chiediamo ancora una volta ai nostri tifosi di venire allo stadio per essere il dodicesimo uomo in campo. Se sono stanco? Normale, dopo 90 minuti a questo livello e ritmo sono stanco. Ma domani torno (ride, ndr)”.