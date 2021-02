Khedira saluta la Juve: "Fiero di essere stato parte di questa era. Lascio degli amici"

Nel suo ultimo giorno in bianconero, Sami Khedira parla così ai tifosi della Juventus dopo il suo trasferimento all'Hertha Berlino: "Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di successo. Come squadra siamo stati 5 volte in 5 anni campioni d'Italia, abbiamo vinto 3 volte la Coppa e una volta la Supercoppa: sono fiero di essere stato parte di questa era. Per me è sempre stato un onore poter portare questa maglia pluripremiata e porto con me tanti bei momenti e ricordi. Sono le persone a rendere questa squadra particolare e sono davvero contentissimo di aver conosciuto qui non solo dei compagni di squadra, bensì dei veri amici. In bocca al lupo per il futuro e incrocio le dita che quest'anno vada in porto "La Decima", sarebbe davvero un capolavoro! Per sempre, Forza Juve 🖤🤍 #FinoAllaFine".