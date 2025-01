Kjaer appende le scarpe al chiodo, il Milan lo saluta: "Mancherai al calcio"

vedi letture

"Mancherai al calcio". Con questo messaggio sui propri canali social, il Milan ha voluto salutare Simone Kjaer, difensore che nelle scorse ore ha annunciato l'addio al calcio giocato.

"Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo. Non è una decisione che ho preso dopo l'estate, ma a cui avevo pensato prima dell'Europeo. Nell'autunno scorso avevo capito che il mio tempo a Milano forse stava per finire. Cosa sarebbe accaduto? Non ho avuto assolutamente bisogno di annunciare nulla a nessuno tranne che a me stesso", ha detto l'oramai ex difensore danese parlando del suo ritiro.