Kjaer: "Sabato sera con una vittoria e la porta inviolata. San Siro è stato meraviglioso"

"Sabato sera con una vittoria e la porta inviolata. Che piacere! San Siro è stato meraviglioso, come sempre: grazie!". Queste le parole di Simon Kjaer, attraverso il suo profilo Instagram, per esultare dopo il successo di ieri del Milan sulla Lazio per 2-0.

Il centrale danese del Milan è partito titolare insieme a Tomori, andando così a ricomporre il duo difensivo dello Scudetto 2022-2023.