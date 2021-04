Klopp polemico sulla nuova Champions: "Non vengono mai interpellati allenatori, giocatori e tifosi"

E' un autentico sfogo quello di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, in conferenza stampa. Il tema - lo stesso trattato da Guardiola - è la nuova Champions : "Le uniche persone che non vengono mai interpellate sono gli allenatori, i giocatori, i tifosi. Siamo già al limite e credetemi, tutti gli allenatori la pensano allo stesso modo. La Uefa non ce l'ha chiesto, gli inventori della Super League non ce lo hanno chiesto. Nessuno ce lo ha chiesto, ma si aggiungono sempre più partite. Con questa struttura non si possono avere 20 squadre in campionato, due coppe, 10 partite internazionali prima di Natale, queste cose non sono possibili", ha sottolineato Klopp.