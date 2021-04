La Champions aumenta il numero di gare, Guardiola ironizza: "Portino a 400 giorni l'anno solare"

vedi letture

Pep Guardiola sarcastico nei confronti di FIFA e UEFA, in riferimento al calendario calcistico in continuo cambiamento, con l'aggiunta di sempre più impegni. Il tecnico del Manchester City ha ammesso in conferenza stampa: "Tutto il calcio mondiale chiede una qualità migliore, mentre dall'altra parte vogliono più quantità. Non siamo noi a comandare, dovremmo chiedere a UEFA e FIFA di prolungare l'anno. Forse possiamo portarlo a 400 giorni...". La frecciata arriva dopo l'ufficializzazione della nuova riforma Champions, che dal 2024 abolirà le 6 partite della fase a gironi istituendo il discutibile (eufemismo) sistema svizzero, con 10 partite random in un vero e proprio tutti contro tutti. Proprio a riguardo, nella giornata di ieri, Ilkay Gundogan ha preso una posizione netta contro il massimo organo calcistico europeo, definendolo, se pur il male minore rispetto alla Superlega, un male.