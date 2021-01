Kokorin è solo l'inizio: la Fiorentina e altri due tasselli da aggiungere entro lunedì

Un esterno e un regista per completare la rosa. Nel giorno dell'arrivo in Italia di Alexander Kokorin, la Fiorentina è al lavoro per rinforzare una squadra che contro il Crotone ha conquistato un successo importantissimo in chiave salvezza. Ma che adesso vuole iniziare a costruire una base solida da cui ripartire il prossimo anno.

Kokorin sarà il secondo acquisto dopo Youssef Maleh, che però arriverà in estate. Cessioni invece ne sono state definite già quattro - Cutrone, Lirola, Saponara e Duncan - e in alcuni casi quei giocatori devono essere sostituiti.

Per sostituire il nuovo laterale dell'OM, Kevin Malcuit del Napoli è nome che resta caldo in dirigenza. Mentre per la cabina di regia il sogno resta Lucas Torreira, calciatore in uscita dall'Atletico Madrid finito però anche nel mirino del Monaco.