tmw Atletico Madrid, blitz del Monaco per Torreira: offerto un triennale

vedi letture

Sirene francesi per Lucas Torreira. Il centrocampista è in uscita dall’Atletico Madrid e può tornare all’Arsenal per trovare una nuova sistemazione. Ci pensa il Monaco, che ha offerto un triennale al giocatore. Contatti in corso, l’offerta sembra convincere sia il giocatore che l’Arsenal. I prossimi giorni saranno importanti per capire la fattibilità dell’operazione. Sullo sfondo l’Inter che vorrebbe fare un’operazione includendo Eriksen e la Lazio che studia la situazione oltre alla Fiorentina che è da tempo interessata. Ma il Monaco fa sul serio, Lucas Torreira è obiettivo forte dei francesi.