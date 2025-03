Kolo Muani non segna da un mese: nelle prossime 10 gare si gioca il riscatto dalla Juve

Randal Kolo Muani ha smesso di segnare e non gonfia la rete da un mese. Dopo un inizio ben al di sopra delle aspettative, con ben 5 reti nelle sue prime 3 partite in Serie A, l'attaccante francese ha confezionato solamente un assist per Conceicao (contro l'Inter) nelle ultime 7 gare disputate tra campionato, Champions League e Coppa Italia. La crisi del gol non ha colpito solo lui, bensì l'intero reparto avanzato della Vecchia Signora, ma è chiaro che al classe 1998 di Bondy restano 10 partite per dimostrare quanto vale davvero e determinare il suo futuro.

Permanenza difficile senza la Champions League

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte della Juve, la permanenza di Kolo Muani a Torino sarebbe ancora meno scontata e una Vecchia Signora in crisi potrebbe spingerlo a cercare un'altra sistemazione. "I rapporti tra noi e il PSG sono ottimi e abbiamo la volontà di tenerlo, ci metteremo a tavolino a fine anno per capire come fare", aveva dichiarato Cristiano Giuntoli appena qualche settimana fa. Il talento di proprietà del Paris Saint-Germain si trova attualmente a Torino in prestito secco oneroso, ma la Juve ha maturato fin da subito l'idea di provare a trattenerlo con una proposta di un altro anno di prestito e un conguaglio da 40-45 milioni di euro per acquistarlo nel 2026.

Anche il cambio in panchina potrebbe incidere

Mister Thiago Motta è stato decisivo per il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus a gennaio, dando una grande iniezione di fiducia al calciatore già dalle prime telefonate. Ecco quindi che un cambio in panchina potrebbe influenzare non poco la decisione del ragazzo: oltre alla volontà dei due club, insomma, la volontà di Kolo Muani sarà decisiva.