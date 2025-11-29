Koné recupera, McTominay confermatissimo: Roma-Napoli, il duello degli intoccabili

Roma-Napoli non sarà soltanto una sfida di alta classifica, ma anche un confronto diretto tra due centrocampisti diventati colonne portanti dei rispettivi allenatori. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, Manu Koné e Scott McTominay rappresentano oggi gli autentici intoccabili di Gian Piero Gasperini e Antonio Conte: il primo ha giocato 1080 minuti su 1080 disponibili, il secondo 903, numeri che raccontano più di qualsiasi commento.

Koné, nonostante il recente problema alla caviglia rimediato in Europa, è pronto ancora una volta a stringere i denti. È l’uomo che tiene insieme le due fasi, il corridore instancabile che ingloba lavoro sporco e pulito, incarnando alla perfezione l’identità del gioco gasperiniano: accelerazioni violente, pressione costante, ritmi altissimi. L’unica pecca? L’assenza totale di gol, dettaglio che però non ne scalfisce il valore tattico.

Sul fronte Napoli, McTominay è molto più di un equilibratore. Conte lo ha eletto a riferimento assoluto: arrivato tra lo scetticismo, lo scozzese ha riscritto il suo ruolo, diventando un centrocampista totale capace di incidere come un attaccante aggiunto. Dodici reti nella scorsa stagione tricolore, altre cinque già messe a segno in questi mesi: numeri da Mvp.