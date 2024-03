Koopmeiners o Ferguson? Tacchinardi è chiaro: "Alla Juve del futuro servono tutti e due"

La Juventus tra Koopmeiners e Ferguson chi dovrebbe scegliere? A rispondere alla domanda, nell'intervista a Tuttosport, è l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, forte di 404 gare con la Juve e 15 trofei conquistati. "Secondo me la Juve dovrebbe prenderli tutti e due. Questa squadra ha bisogno di centrocampisti che sanno fare gol: e lo sono tutti e due. Ha bisogno di giocatori intensi: e lo sono tutti e due. Di giocatori di palleggio e attacco alla porta: e lo sono tutti e due. Si completano molto bene e li prenderei entrambi. Dovendo scegliere, dipenderebbe anche dalla guida tecnica: a Koopmeiners mi sembra piaccia un pochino di più palleggiare, Ferguson va sempre dentro. Ma ripeto, io li vedrei bene insieme e secondo me sono due giocatori da Juve".

C’è una bella differenza di prezzo: Koopmeiners costa 60 milioni, Ferguson 25. Questo può far pendere la bilancia per lo scozzese, se per l’olandese si dovesse sacrificare un gioiello come Soulé o Huijsen?

"Io credo che la Juve abbia diversi giovani forti in rosa, in giro e nella Next Gen. Io non mi priverei di Soulé, Huijsen e Yildiz. Però ce ne sono altri: Miretti, Barrenechea e altri ancora e all’Atalanta piace lanciare i giovani per poi venderli. Io lavorerei su prospetti di questo tipo e proverei ad arrivare sia a Koopmeiners che a Ferguson: Koopmeiners fa 10 gol a campionato, Ferguson quasi, mentre i centrocampisti della Juve non segnano mai. È quello che manca alla Juve".

"Magari se serve per fare cassa sacrificherei qualche altro giocatore della rosa attuale in difesa o a centrocampo, ma mai Huijsen, Soulé e Yildiz. Sono e saranno fortissimi e credo anche che la gente abbia bisogno della scossa che potrebbero dare", conclude Tacchinardi.