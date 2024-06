Kvaratskhelia è più vicino alla permanenza a Napoli. La chiamata di Conte è stata decisiva

"Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità". Parole che Khvicha Kvaratskhelia ha pronunciato nelle scorse ore, lasciando intravedere un sentimento ed un affetto importante verso Napoli e la sua gente.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento e sul futuro del georgiano spiegando come nonostante l'offerta presentata dal PSG per il suo cartellino il suo domani, almeno quello della prossima stagione, sarà ancora in azzurro. Nelle scorse ore il giocatore è stato contattato direttamente da Antonio Conte, col nuovo tecnico che gli ha fatto sentire la sua vicinanza e lo ha fatto sentire importante, ponendolo al centro del suo nuovo progetto tattico.

Una chiamata che ha fatto piacere a Kvaratskhelia che, nonostante la corte del PSG, sembra orientato a restare ancora a Napoli per ripartire insieme alla squadra. In queste settimane di Europeo, però, la società dovrà lavorare col suo procuratore Mamuka Jugeli per trovare la quadra in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027: il giocatore parte da una richiesta di 5 milioni netti più bonus, il Napoli al momento è arrivato a 4 più bonus. Una distanza ancora importante ma comunque colmabile, per il quotidiano. E l'obiettivo sarà proprio quello di farlo nelle prossime settimane, con l'obiettivo di spazzare via dubbi e probabili nuovi assalti da parte delle big europee.