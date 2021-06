L'Atalanta vuole blindare Romero. Nel 2022 il riscatto, serve una maxi offerta per la cessione

Nemmeno un periodo di ambientamento, anzi. Nel 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini Cristian Romero si è inserito alla perfezione, il centrale argentino ha strappato sin da subito una maglia da titolare conquistandosi i gradi sul campo, tra prestazioni e gol. Un giocatore pronto - come lo ha definito il tecnico di Grugliasco - subito inserito nel contesto e in grado di diventare immediatamente protagonista sia in campionato che in Champions League. L’Atalanta non ha mai avuto nessun dubbio sul riscatto, ma visto quanto mostrato in campo la dirigenza orobica farà di tutto per poter blindare definitivamente El Cuti.

LA SITUAZIONE - Romero è arrivato a Bergamo nella scorsa stagione dalla Juventus: la formula riguarda un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro (da aggiungere ai 2 già pagati per il prestito e ai 2 di bonus per via della qualificazione in Champions), cifra da versare nelle casse bianconere al termine dei due anni. Ci potrebbe essere un accordo economico tra le parti, ma il diritto di riscatto è in mano ai nerazzurri: se l’Atalanta metterà sul piatto la cifra pattuita il giocatore diventerà di proprietà del club orobico.

MAXI OFFERTE - La Juventus potrebbe comunque tentare l’assalto al giocatore, così come altre squadre. I nerazzurri però non vogliono privarsi di un giocatore che ha ancora margini di miglioramento e che ha dimostrato già tutte le sue qualità: Per Gasperini Romero è un giocatore insostituibile, soltanto delle offerte folli potrebbero far cambiare idea al club: si tratterà soltanto se arriveranno proposte da 50 milioni di euro a salire. El Cuti ha dimostrato il suo valore anche in campo internazionale e la recente convocazione con l'Argentina ha confermato i progressi mostrati fino a questo momento. Proprio per questo serviranno cifre convincenti per poter far vacillare l’Atalanta.