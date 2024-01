Ufficiale L'austriaco Stolz è un nuovo portiere del Genoa. Arriva a titolo definitivo dal St. Polten

"Franz Stolz è un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere austriaco, nato a Bruck an der Mur il 14/02/2001, arriva dal St. Pölten a titolo definitivo. Welcome to Genoa, Franz!". Questo il comunicato con cui il Genoa ufficializza l'arrivo dell'estremo difensore austriaco che andrà ad aggiungersi alla lista insieme a Josep Martinez, Nicola Leali e Daniele Sommariva. Il giocatore classe 2001 nella giornata di sabato aveva sostenuto le visite mediche di rito alla "Casa della Salute", a Genova.

La formula

La squadra mercato guidata dal direttore sportivo Marco Ottolini ha concluso l'affare con il St. Polten, formazione che milita nella Erste Liga, la seconda divisione austriaca. Un innesto a titolo definitivo per il club più antico d'Italia che potrà contare su un innesto di prospettiva e che potrà far aumentare il proprio bagaglio calcistico nel nostro campionato.

Le presenze

1,97m di altezza, Stolz ha difeso la porta del St Polten per 13 partite, 12 di campionato e una in Coppa, tutte da titolare. Nelle ultime quattro sfide invece è andato in panchina, probabilmente il motivo che lo ha portato poi a cambiare casacca. Ora una nuova avventura in Italia e con la maglia del Genoa per Franz Stolz.