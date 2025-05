Theo, Leao, Maignan: a voi. Conceiçao ci spera. Oggi presente e futuro del Milan

Quella di questa sera non è solo la partita del giudizio per la stagione attuale e quella prossima del Milan come squadra e come club, ma anche per diversi singoli. Non è escluso, infatti, che per alcuni degli importantissimi giocatori della rosa rossonera quella di oggi sia l'ultima grande partita con la maglia del Milan. Ed è una cosa particolare, considerando, per esempio, il nome di Theo Hernandez.

Le parole di Conceicao

Una eventuale vittoria stasera, potrebbe cambiare tante cose nel futuro del club e di Conceicao: "Una stagione - ha spiegato il tecnico rossonero - è fatta di episodi e momenti. Sicuramente sarà un bel piacere se riusciamo a vincere questo trofeo e regalare una gioia ai tifosi in questa annata difficile. Come sapete abbiamo questo trofeo in testa, fuori sembriamo arrabbiati ma non è così: abbiamo questo piacere immenso di disputare una finale e di affrontare questa bella squadra che è il Bologna. Non c'è paura, c'è l'adrenalina normale. Il gruppo è tranquillo, ma senza tranquillità perché aspettiamo una partita importante".

La probabile formazione del Milan

Il ballottaggio in attacco sembra essersi risolto con la titolarita di Luka Jovic al posto di Santiago Gimenez. Per il resto, vista anche l'ottima notizia del recupero di Youssouf Fofana che oggi ha lavorato in gruppo, la formazione è pressoché fatta. Maignan, capitano, in porta. Linea a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Theo e Jimenez sugli esterni e Fofana con Reijnders a completare il centrocampo. In attacco Leao e Pulisic si muoveranno alle spalle di, si pensa, Jovic.