L'esultanza dell'Inter contro l'Atalanta? Gasperini: "Lo facciamo anche noi. Non è irrispettoso"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Spezia, è tornato anche sull'esultanza dell'Inter dopo la vittoria contro la Dea di lunedì sera: "Anche noi quando vinciamo esultiamo, non è irrispettoso nei confronti degli avversari. Un'esultanza simile è normale. Ogni gara ha la sua storia, la gara va affrontata in base a come si svolge. Quello che fanno gli altri riguarda gli altri, noi cerchiamo di risolvere quelli che sono i nostri problemi. In queste gare l'episodio cambia lo svolgimento, noi dobbiamo essere bravi a giocare più tipi di calcio".