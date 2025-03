L'imprenditore e il nuovo modo di fare calcio: Napoli-Inter è anche ADL vs Oaktree

In un certo senso, la sfida di oggi al Maradona fra Napoli e Inter può essere letta anche da un punto di vista finanziario e delle proprietà. Una sorta di scontro generazionale fra il 'vecchio' mondo degli imprenditori italiani e la tendenza moderna di fondi d'investimento.

ADL è uno degli ultimi grandi baluardi italiani

Con l'uscita di scena dei vari Moratti, Della Valle, in un certo senso della famiglia Berlusconi, di Enrico Preziosi e via dicendo, il mondo del calcio ha prestato sempre più il fianco ad ingressi di capitali stranieri. Aurelio De Laurentiis è una delle belle eccezioni del nostro campionato: imprenditore equamente diviso fra la produzione e distribuzione cinematografica e la presidenza dell’SSC Napoli, il numero uno azzurro tratta la società come una vera e propria azienda, stando particolarmente attento ai bilanci e alla sostenibilità finanziaria. Metodi operativi che tuttavia non gli impediscono di mettere passione e cuore nella sua creatura, fatta prima risorgere dai meandri della Serie C, quindi riportata in Europa e infine sul tetto d'Italia con lo Scudetto.

Oaktree e una gestione più moderna e distaccata

C'è soprattutto l'interesse, dietro ciò che guida Oaktree Capital Management nella gestione dell'Inter. Il fondo di gestione patrimoniale statunitense ha acquisito il club da Steven Zhang dopo l'impossibilità dell'imprenditore cinese di ripagare il precedente debito di prestito. Per l'amministrazione ordinaria e la gestione sportiva Oaktree ha affidato le chiavi della vettura a Beppe Marotta, promosso presidente, inserendo però all'interno del Cda figure apicali del proprio management per direzionare le scelte a lungo termine della società. Un modo di lavorare decisamente diverso da quello di De Laurentiis, ma non per questo meno appagante dal punto di vista dei risultati sportivi.