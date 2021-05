L'incontro con Inzaghi, quello per Gattuso e l'ombra di Conceicao: il punto sulla Lazio

Resta un intrigo la panchina che verrà della Lazio di Claudio Lotito. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro per valtuare se rinnovare o meno con Simone Inzaghi, atteso ora dall'ultima di campionato ma in agenda che anche un incontro con l'entourage di Gennaro Gattuso. Nell'orbita Jorge Mendes, Ringhio resta il primo nome per Lotito in caso di mancata intesa, al momento in netto stallo, con Inzaghi. Si è chiuso un ciclo? Possibile. Intanto ieri Sergio Conceicao non ha sciolto le riserve sul futuro: i contatti per il portoghese sono concreti per la società biancoceleste tanto che il Porto si sta cautelando e per il futuro valuta Vitor Pereira, ex allenatore dei Dragoes con cui ha vinto due volte la Primeira Liga, reduce dalle stagioni e dalle vittorie in Cina con lo Shanghai SIPG.