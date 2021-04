L'incredibile involuzione di Timo Werner. Da oggetto del desiderio a bersaglio social

In una serata tutto sommato positiva per il Chelsea, c'è comunque la nota stonata: Timo Werner per l'ennesima volta ha deluso le aspettative, sprecando un gol da pochi passi nei primi minuti di gioco. Il tedesco sta diventando bersaglio della critica anche per numeri complessivi ben deludenti, rapportati all'investimento fatto dal club. I londinesi lo hanno prelevato per 53 milioni, venendo fin qui ripagati da 11 reti in 45 partite. Un gol, pesantissimo, lo ha segnato nel weekend quando ha deciso il derby spareggio per la Champions contro il West Ham. Prima però veniva da un digiuno di un mese e nel periodo fra novembre e febbraio ha messo a segno appena un gol in 21 partite, perdendo anche la titolarità. L'adattamento al calcio inglese ma soprattutto a una piazza ben più esigente di Lipsia, club ideale per crescere ma senza l'ossessione della vittoria, si è rivelata ben più complicata. E i social stanno facendo il resto, infierendo su ogni errore e trasformando il centravanti in un meme vivente.

In werner and Chelsea we trust😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/oPTlIgk7uJ — Sarkodie vice President💭 (@Sirjoe93) April 28, 2021

Thomas Tuchel lo ha difeso in conferenza stampa ieri sera per l'ennesima volta, ma già in diverse occasioni ha tentato soluzioni alternative in attacco, con Havertz nel ruolo di "finto 9". L'equivoco di Werner rischia di essere quello di non essere un vero e proprio centravanti, ma un giocatore che per caratteristiche ha bisogno di partire più dietro, più defilato, per esaltare la propria velocità. Il suo impiego a scapito di Giroud e Abraham ha creato malumori.

Le cose non stanno andando meglio con la nazionale tedesca: il gol sbagliato a porta vuota contro la Macedonia del Nord ha portato a una delle notti più imbarazzanti della Mannschaft, costretta al pari casalingo contro un modesto avversario. E a Skpoje, per "ringraziarlo", hanno deciso di dotarlo di passaporto onorario macedone. Per la serie: oltre il danno, la beffa.

Timo Werner is the German Alvaro Morata. The guy has a highlight reel of disaster class finishing. pic.twitter.com/DwoZBpyeNZ — JUMΔΨΣR DΣCIMUS MΣRIDIUS (@jyucumba) March 31, 2021

Il tedesco ha la possibilità di giocare una finale di FA Cup e ancora almeno una partita decisiva di Champions, oltre che un finale di Premier decisivo per l'approdo nel massimo torneo continentale. Prove d'appello anche per valutare il suo futuro: non a caso da almeno un mese circolano le voci di un suo possibile ritorno in Bundesliga. E pensare che nel massimo campionato tedesco ci poteva restare, col Bayern Monaco pronto ad accoglierlo a braccia aperte e rifiutato dallo stesso giocatore, con sommo disappunto del CEO Karl-Heinz Rummenigge. Difficile immaginare oggi un ritorno di fiamma dei campioni di Germania.