L'Inter cambia idea? Il Villarreal si fa avanti per Buchanan: riflessioni in corso

Nuova proposta per Tajon Buchanan e questa volta l'Inter potrebbe vacillare. Il Villarreal s'è fatto avanti per il laterale canadese, l'ha chiesto in prestito con diritto di riscatto e ora la società nerazzurra sta valutando la possibilità di avallare la sua uscita. Fino a ieri, il club meneghino aveva sempre detto no a una sua cessione a titolo temporaneo, ma adesso potrebbe cambiare idea.

Sul calciomercato dell'Inter, quest'oggi in conferenza stampa mister Inzaghi s'è espresso così: "Palacios al Monza, Buchanan potrebbe partire: in caso di doppia cessione, si aspetta un rinforzo? Sul mercato in questo momento non posso aiutarvi, so che c'è questa trattativa per Palacios: è un giocatore che sta lavorando molto bene, che è in crescita. Questi cinque mesi l'hanno aiutato tantissimo: ne abbiamo parlato con la società, dopo cinque mesi ha fatto due presenze. Ha tante richieste perché la gente ha capito le sue qualità, probabilmente andrà a giocare questi quattro mesi. Per il resto mi concentro sul campo, sapendo che nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non mi ha permesso di fare tanti cambi quanto ne avrei voluti fare".

Classe '99, Tajon Buchanan compirà 26 anni la prossima settimana. Il laterale canadese nella prima parte di stagione ha collezionato sette presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di poco meno di 200 minuti giocati.