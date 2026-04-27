L'Inter celebra Thuram per i suoi 50 gol, Lautaro: "Il mio preferito è stato quello col Milan"

L’Inter applaude Marcus Thuram per i suoi primi 50 gol in maglia nerazzurra con un video pubblicato sui suoi profili social, in cui i compagni di squadra sono chiamati a scegliere la loro rete preferita dell'attaccante francese. Tra le risposte, spicca sicuramente quella di capitan Lautaro Martinez, che non ha avuto dubbi in merito: "Quello col Milan, quello della seconda stella". Mister Cristian Chivu ha invece risposto "Quello che verrà", mentre Francesco Acerbi "Tutti".

Lo score nerazzurro di Thuram

Thuram sta andando in gol da 4 partite consecutive in campionato, con la doppietta contro il Como ad intervallare le reti con Roma, Cagliari e Torino. E proprio la sfida coi granata, ha permesso a Thuram di toccare quota 50 gol con la maglia dell'Inter. Il tutto quando deve ancora terminare la terza stagione, a testimonianza della bontà della scelta della società che nell'estate del 2023 lo prese a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach.

Tre anni in cui Thuram si è imposto come partner ideale proprio per Lautaro Martinez, riuscendo al tempo stesso ad assistere il Toro e a segnare in proprio. Cinquanta gol a cui aggiungere anche 30 assist per i compagni, arrivati soprattutto in campionato: con quello in corso sono 39 le esultanza di Thuram in Serie A. A queste se ne aggiungono 7 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana.