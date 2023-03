L'Inter pensa alla difesa del futuro: due sogni, l'obiettivo Solet e l'autocandidatura di Lindelof

vedi letture

L'Inter del prossimo anno, non solo per l'addio annunciato di Skriniar, dovrà intervenire in maniera importante sulla difesa. Per quanto riguarda i possibili nuovi innesti, i sogni rispondono ai nomi di Pavard e Scalvini, ma con Bayern Monaco e Atalanta non sarà semplice trovare una quadra economica. Un obiettivo concreto resta Solet del Salisburgo, prezzato circa 15 milioni di euro, mentre nei giorni scorsi è da registrare la candidatura di Lindelof in uscita dal Manchester United. Più dubbi intorno al nome di Demiral, il cui eventuale arrivo sembra però più legato al destino di De Vrij, oggi più vicino al rinnovo.