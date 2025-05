Inter, Pavard spera nel miracolo per il ritorno. Inzaghi: "Non un problema da tre giorni"

San Siro è stato già teatro delle sue prodezze in questa Champions League, come nel quarto di finale contro il Bayern Monaco, quando svettò di testa firmando il gol del momentaneo 2-1 nel 2-2 finale. E proprio a San Siro, tra cinque giorni, Benjamin Pavard sogna di tornare protagonista nella semifinale di ritorno contro il Barcellona. Ma la sua presenza resta in forte dubbio.

Il difensore francese dell’Inter è stato il grande assente nella gara d’andata al Montjuic. Infortunatosi alla caviglia sinistra nella sfida contro la Roma, Pavard era stato costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d’ora di gioco. Gli esami effettuati nei giorni successivi hanno evidenziato una distorsione, con tempi di recupero non brevi. Lo stesso Simone Inzaghi ha gettato acqua sul fuoco, lasciando intendere quanto sia complicata una rimonta lampo: "Benji non ci sarà col Verona e per il Barcellona ci sono poche speranze. Non sono problemini da tre giorni, ma da 18-20 giorni", ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Il francese, che ha seguito e sostenuto la squadra da lontano nella trasferta catalana, sta comunque provando il tutto per tutto per rimettersi in piedi in vista della super sfida di San Siro. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico dell’Inter, che spera in un miglioramento rapido anche se al momento il recupero appare complicato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.