L'Inter piega la resistenza del Cagliari dopo 77': a San Siro la sblocca Darmian su assist di Hakimi

Inter in vantaggio con Matteo Darmian al minuto 77 della sfida contro il Cagliari. L'esterno ex United è bravissimo a finalizzare una grande azione corale degli uomini di Conte: Hakimi riceve a destra e triangola con Lukaku, col marocchino che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone basso che lo stesso Darmian deve solo spingere in porta. Minuto 77, Inter-Cagliari è 1-0.