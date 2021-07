L'Inter ringrazia Hakimi: "I migliori auguri per il futuro". Trasferimento a titolo definitivo

Achraf Hakimi non è più un giocatore dell'Inter. Poco fa è arrivato l'annuncio da parte del Paris Saint Germain, che ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno dai nerazzurri, che a loro volta hanno ringraziato il giocatore con un post su Twitter: "Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf Hakimi vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".

I nerazzurri hanno poi comunicato la formula, sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain FC: l'esterno classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al club francese".