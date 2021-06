L'Inter sonda il terreno per Matteo Pessina. Ma l'Atalanta blinda il centrocampista tuttofare

Il gol contro il Galles ha rappresentato il punto esclamativo in una stagione davvero incredibile anche perché a Euro 2020 non doveva nemmeno andarci. I top club - vista l'ennesima prestazione - si stanno inevitabilmente muovendo per Matteo Pessina, nelle ultime ore l'Inter avrebbe sondato il terreno con l'agente del giocatore Giuseppe Riso per poter capire se ci sono spiragli utili a convincere l'Atalanta a cedere il centrocampista tuttofare esaltato da Gian Piero Gasperini. La società nerazzurra però non vuole cedere assolutamente un giocatore che sa adattarsi al modulo atalantino e che da trequartista è riuscito ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. Nessuna offerta sul tavolo, difficilmente i nerazzurri lasceranno partire un giocatore fondamentale.

PESSINA NON SI TOCCA - Gli intrecci e le condizioni sull'attuale accordo non mancano. Tra le clausole fissate durante lo scambio con il Milan - Pessina rientra nell'affare che portò in rossonero Conti -, c'è anche quella relativa alle presenze: in caso di 100 gare giocate con l'Atalanta, l'ex società del centrocampista riceverà 3 milioni di euro di bonus. In quel caso però non ci sarà più la percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore che andrebbe proprio alla società milanese. In casa orobica però non hanno nessuna intenzione di cedere uno dei pupilli del tecnico di Grugliasco. Pessina resta a Bergamo e molto probabilmente arriveranno quelle 41 presenze restanti per far decadere tutte le clausole del vecchio accordo tra i due club. L'Inter rimane sullo sfondo, ma il calciatore monzese vestirà il nerazzurro orobico anche nella prossima stagione.