Torino, nuova idea per il centrocampo: piace Pessina, in uscita dal Monza

Il Torino sta valutando un innesto di qualità per il proprio centrocampo e avrebbe messo nel mirino Matteo Pessina del Monza. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i granata starebbero pensando al capitano biancorosso per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Pessina, centrocampista versatile e con esperienza consolidata in Serie A e in Nazionale, rappresenta un profilo gradito per le sue qualità tattiche e la capacità di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo. L'interesse del Torino potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, con il club che valuta la fattibilità dell'operazione con il Monza, che aveva ricevuto richieste anche dal Genoa.