L'Udinese affossa il Parma al Tardini: altro sigillo di Zaniolo, crociati sconfitti per 0-2

Bella vittoria dell'Udinese sul campo di un Parma opaco, nervoso e pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Questo è il responso di una delle due partite andate in scena oggi alle 15.00 e valide per la 13^ giornata di Serie A. Sfida che Cuesta e Runjaic affrontando optando entrambi per il 3-5-2, con da una parte Cutrone e Pellegrino come boe d'attacco mentre dall'altra Zaniolo in appoggio a Davis. Il tabellino finale mostra chiaramente quale delle due coppie offensive abbia prevalso.

Zaniolo fa volare i friulani

La prima frazione di gioco ci mette ben poco a colorarsi di bianconero: siamo al minuto 11', quando il 10 degli ospiti arpiona alla grande un pallone in area sfruttando un'uscita decisamente rivedibile di Corvi e, dopo aver aggirato il portiere del Parma, insacca a porta vuota. La reazione parmense non è poi così convinta, visto che si traduce solo in un tentativo di Keita al 28' che si spegne sul fondo. Va invece più vicina al secondo gol l'Udinese, nel finale con Solet. Poco male, perché comunque gli uomini di Runjaic vanno a riposo in vantaggio.

Davis chiude i giochi, Parma rosso di rabbia

Ad inizio ripresa è da registrare l'unica buona notizia della giornata per il Parma. Rientra infatti in campo Ondrejka, out per infortunio da luglio. Lo svedese si rende subito pericoloso, ma poi è l'Udinese che torna a comandare le operazioni. Dopo una chance fallita per poco da Davis, ecco che al 63' avviene l'episodio che funge da pietra tombale sulla gara: Troilo stende lo stesso Davis in area, rimediando il rosso diretto e causando un rigore per i friulani. Dal dischetto il centravanti è implacabile, portando il punteggio sullo 0-2. La squadra di Runjaic nel finale amministra, andando però anche vicina al tris con Buksa e concedendo ai crociati solo un 'opportunità non sfruttata poi da Estevez. Il match si chiude dunque con il successo dell'Udinese: vittoria che permette di muovere la classifica dopo 2kop di fila, mentre il Parma resta ad un passo dal terzultimo posto.

