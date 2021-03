La Asl Napoli: "Il rinvio della gara con la Juve? Eravamo furbetti ma ora ci danno ragione"

Antonio D'Amore, direttore dell'Asl Napoli 2, intervenendo a Radio Punto Nuovo, ha parlato delle recenti decisioni a proposito di Lazio-Torino in riferimento al rinvio con polemiche di Juventus-Napoli: "Bloccare il Napoli fu corretto? Non possiamo mettere la tutela di interessi che sono del mondo intero, al solo calcio. Oggi la tutela della salute viene prima di tutto. Abbiamo fatto bene all'epoca e le altre Asl ora ci stanno dando ragione. Per gli altri, in quell'occasione, eravamo solo dei furbetti".