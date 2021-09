La conferma di Vlahovic e un colpo da record: come è cambiata la Fiorentina col mercato

Il mercato è finito e, già con due giornate di campionato in archivio, la Serie A è pronta per ripartire nel week-end. Dopo la sessione estiva di trattative, come sono cambiate le formazioni 'tipo', delle venti della nostra massima serie? C'è chi ha stravolto l'undici, chi è andato sulla linea della continuità, chi ha dovuto invece virare rotta con una nuova guida in panchina.

FIORENTINA

Formazione 2020/2021 (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres (Igor); Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli (Bonaventura), Biraghi; Ribery, Vlahovic. All: Iachini.

Formazione 2021/2022 (4-3-3): Dragowski; ODRIOZOLA, Milenkovic, Martinez Quarta (NASTASIC), Biraghi; Bonaventura, TORREIRA (Pulgar), Castrovilli (MALEH); Callejon, Vlahovic, NICO GONZALEZ. ALL: ITALIANO.

Come è cambiata Dopo le imperizie d'inizio estate, da Iachini a Gattuso passando da Fonseca per finire con Italiano, la Fiorentina si è rivoluzionata a metà. Due fatti pesanti: la conferma di Vlahovic, l'addio di Ribery. Dietro colpo Odriozola che va ad aumentare lo spessore della difesa, saluta il capitano Pezzella e arriva l'ex Nastasic. Conferma per Milenkovic (rinnovo) e per Biraghi nuovo capitano. Manca un esterno, non è partito Callejon. In mezzo Amrabat dovrà conquistare i galloni da titolare, al momento Bonaventura convince l'ex tecnico dello Spezia. Interessante l'arrivo di Nico Gonzalez, l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina. E poi la regia: Pulgar sarà riserva, il titolare è arrivato da Londra ed è Torreira.