La crescita di Motta fa riflettere la Lazio: Provedel, rinnovo in salita e futuro da decifrare

In casa Lazio il tema portieri potrebbe diventare uno dei dossier più delicati della prossima estate. Tra i giocatori con il contratto in scadenza nel 2027 c’è infatti anche Ivan Provedel, protagonista assoluto negli ultimi anni ma oggi al centro di riflessioni che riguardano sia il presente sia il futuro. L’ex Spezia è stato a lungo un punto fermo di Maurizio Sarri, almeno fino al problema alla spalla che ne ha rallentato il percorso. Molto dipenderà anche dal destino dello stesso allenatore toscano: un eventuale cambio in panchina potrebbe infatti modificare le gerarchie e le strategie tecniche del club biancoceleste.

C’è poi la questione legata a Mandas. Il portiere greco potrebbe rientrare alla base, considerando che al momento il Bournemouth non disputerebbe la prossima Champions League e dunque non scatterebbe l’obbligo di riscatto previsto in determinate condizioni.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche la crescita di Motta starebbe influenzando le valutazioni della società. In questo scenario, un rinnovo di Provedel appare oggi piuttosto complicato, soprattutto per via di un ingaggio superiore rispetto agli altri portieri presenti in rosa. Negli ultimi mesi non sono mancati apprezzamenti da altri club e l’estate potrebbe rappresentare un momento decisivo per capire se le strade tra Provedel e la Lazio siano destinate a separarsi prima della naturale scadenza del contratto.