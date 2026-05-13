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Stasera Lazio-Inter, i convocati di Sarri per la finale di Coppa Italia: out il solo Provedel

Stasera Lazio-Inter, i convocati di Sarri per la finale di Coppa Italia: out il solo ProvedelTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 13:58Serie A
Simone Lorini

Sono stati resi noti i convocati di Sarri per la finale di Coppa Italia di stasera, Lazio-Inter, per la quale il tecnico recupera tutti tranne Provedel: sarà dunque ancora Motta a difendere i pali dei biancolesti. Di seguito i convocati:

Portieri: Motta, Furlanetto, Giacomone.
Difensori: Gigot, Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.

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