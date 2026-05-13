Stasera Lazio-Inter, i convocati di Sarri per la finale di Coppa Italia: out il solo Provedel
TUTTO mercato WEB
Sono stati resi noti i convocati di Sarri per la finale di Coppa Italia di stasera, Lazio-Inter, per la quale il tecnico recupera tutti tranne Provedel: sarà dunque ancora Motta a difendere i pali dei biancolesti. Di seguito i convocati:
I nostri convocati 🗒️#LazioInter#CoppaItaliaFrecciarossa#AvantiLazio pic.twitter.com/GLUxnho6GI— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 13, 2026
Portieri: Motta, Furlanetto, Giacomone.
Difensori: Gigot, Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
Altre notizie Serie A
TMWCaos 37ª giornata, derby anticipato e tennis posticipato? Buonfiglio: "Sembra si stia risolvendo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il limite più grande. Juve: la missione Vlahovic firmata Spalletti. Napoli: Conte-DeLa e gli equilibri al tavolo. Roma: il manager Gasp. Lazio-Inter: una sola favola. Como: 7 anni illuminati. E il delirio del calendario
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Bonansea nella storia della Juve: è la più presente di sempre con Girelli. E può esserci il sorpasso