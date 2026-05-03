Bologna, Skorupski verso l'addio in estate: Falcone in pole, Provedel più defilato

Dopo otto stagioni, Lukasz Skorupski potrebbe dire addio al Bologna. Da un paio d'anni dall'Arabia hanno manifestato interesse per il portiere polacco e, nell'estate che sta per arrivare, la sensazione è che per questo matrimonio sia finalmente la volta buona. Naturalmente, per un portiere che va ce n'è un altro su cui sono pronti a puntare dalle parti di Casteldebole.

Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di Wladimiro Falcone del Lecce. La volontà di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, oltre alla conferma di Federico Ravaglia, è infatti di mettere a disposizione di Italiano - o del tecnico che lo sostituirà - anche un nuovo portiere in grado di fare il titolare.

Non a caso, venerdì sera lo stesso responsabile dell’area tecnica rossoblù è andato a vederlo in Pisa-Lecce: le impressioni sono state positive, visto che ancora una volta è stato decisivo per le sorti salentine. Oltre a Falcone, però, c'è anche un altro portiere nel mirino. Il nome è quello di Ivan Provedel, che Sartori ha avuto anche al Chievo. L'ingaggio del portiere della Lazio - attualmente guadagna 2,5 milioni a stagione - è alto per i parametri bolognesi e la bilancia pende dunque dalla parte di Falcone. In caso di suo arrivo, il classe 2007 Massimo Pessina potrebbe essere girato in prestito in B o in C.