Ufficiale Audace Cerignola, Nicola Grieco cede il 100% del club. Rivelati i nomi dei nuovi soci

È ufficiale: Nicola Grieco ha ceduto il 100% delle quote dell'Audace Cerignola alla cordata locale che da mesi si era interessata al club. Nelle scorse ore sono arrivate le firme e il closing: una pagina si chiude, un'altra si apre nella storia del club pugliese.

I cinque nuovi soci: chi entra nella proprietà del Cerignola

La nuova compagine societaria è composta da Gianni Nardiello, Vito Manduano, Francesco Masiello, Lio Lo Conte e Antonietta Ladogana. Quest'ultima è entrata in società come quinto socio in ultima battuta, ma non è un volto nuovo per l'ambiente gialloblù: Ladogana aveva già ricoperto il ruolo di vice presidente del Cerignola quattro anni fa, durante la gestione di Danilo Quarto

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Grieco saluta dopo 12 anni: domani la conferenza stampa

Nicola Grieco lascia il timone del club dopo dodici anni in cui l'Audace Cerignola ha raggiunto l'apice della sua storia calcistica. Il presidente uscente saluterà la città domani pomeriggio alle 18:00 in conferenza stampa. La società, intanto, ha già tributato il proprio omaggio a Grieco attraverso i canali social ufficiali.

La presentazione della nuova proprietà, con tutti e cinque i soci, è in programma per lunedì 25 maggio alle 18:30 a Palazzo di Città.