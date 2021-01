La Fiorentina cambia faccia: dopo Cutrone via Lirola, aspettando Kouamé e Duncan

Un pezzo dopo l’altro, la Fiorentina cambia faccia. I viola hanno già salutato Patrick Cutrone, rientrato al Wolverhampton, e di fatto anche Pol Lirola, oggi in Francia per le visite mediche di rito con l’Olympique Marsiglia. La lista dei partenti, però, non è ancora finita.

Kouamé il prossimo? L’attaccante ex Genoa non è riuscito a trovare sull’Arno la continuità che gli sarebbe servita, per ripartire dopo l’infortunio e replicare le ottime prestazioni in rossoblù. Il benservito, di fatto, è arrivato ieri con le parole di Cesare Prandelli, che nel rispondere a una domanda sul suo futuro ha fatto esplicito riferimento al mercato degli scontenti. Oggi pomeriggio, il suo agente ha avuto un colloquio con la dirigenza viola: gli interessamenti (in primis il Torino, ma anche il Verona, lo stesso OM e l’Eintracht) non mancano.

Duncan, Callejon e gli altri. Anche il centrocampista arrivato dal Sassuolo non ha trovato in viola una vera e propria dimensione. Sulle sue tracce c’è da tempo il Cagliari, ma anche il Verona ha manifestato un interessamento e non è da escludere. Poi José Callejon, ma qui il campo potrebbe dire la sua: fino a pochi giorni fa, lo spagnolo sembrava quasi un corpo estraneo. La bella prestazione contro il Cagliari, casualmente o meno coincisa con l’assenza di Ribery, ha rimesso in discussione la possibilità di rinunciare a un giocatore della sua esperienza pochi mesi dopo l’arrivo in Toscana.