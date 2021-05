La Fiorentina prepara il possibile dopo Vlahovic: in caso di addio, tutto su Belotti

Ancora novità sulle prossime mosse in casa viola direttamente dall’edizione serale del Tgr Rai Toscana: come riporta il tg, la riunione di mercato che vedrà protagonista Gennaro Gattuso quando sarà a Firenze da venerdì prossimo riguarderà due giocatori su tutti, ovvero Ribery e Vlahovic: il francese, se sarà trovato l'accordo per la sua permanenza, sarà una sorta di allenatore nello spogliatoio ma non è da escludere che possa anche salutare Firenze mentre per ciò che riguarda il serbo, se i suoi procuratori lo spingessero altrove, la Fiorentina ha pronto il piano B: l'attaccante che piace è Andrea Belotti del Torino.