La Fiorentina recupera Ribery: il francese lavora in gruppo. Attesa per il ricorso di Milenkovic

C'è ottimismo in casa Fiorentina per il recupero di Ribery contro la Sampdoria. Oggi alla ripresa degli allenamenti - riporta Firenzeviola.it - il francese, che ha saltato il match contro l'Inter, ha lavorato regolarmente in gruppo. Attesa in casa viola, inoltre, per il ricorso contro i 2 turni di squalifica a Milenkovic (espulso nella penultima sfida di campionato contro il Torino).