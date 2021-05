La Fiorentina riuscirà a tenere Vlahovic? Iachini: "Dipenderà dal prossimo allenatore"

La Fiorentina riuscirà a trattenere Vlahovic? Questa è una delle domande più ricorrenti quando si parla del club viola e Beppe Iachini, alla sua ultima conferenza a Firenze, ha risposto così: "Il presidente Commisso ha la forza e la potenzialità per dare continuità a ragazzi come Vlahovic. Molto passerà anche da chi verrà ad allenare la Fiorentina e gli obiettivi anche degli stessi calciatori. Tante volte le società si rapportano anche a quello che è oggi il mercato. Non posso dire io cosa potrà accadere, mi auguro per il bene comune che tutti abbiano la stessa visione e che chi resta abbia la convinzione di lottare per questa maglia mantenendo i valori che sul campo uno deve portare".