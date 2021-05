La frecciata di Buffon: "Se tifi Juve, i tuoi giocatori sono i più forti fino a maggio. Non febbraio"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a JTV, Gianluigi Buffon ha mandato anche una frecciatina a parte dei tifosi bianconeri per la disunione mostrata in questa travagliata stagione: "Una cosa che mi ha disturbato è stata il fatto che l'entusiasmo intorno alla squadra è venuto un po' meno con le prime difficoltà. I veri tifosi non devono affossare la Juve ai primi problemi. Se tifo Juve, i miei giocatori sono i più forti fino a maggio, non fino a febbraio", le parole dell'esperto portiere che ha già detto addio - per la seconda volta - alla Juventus.