La Juve tifava per Sarri-Roma. Adesso è pronta ad attivare la clausola da 2.5 milioni

Il Corriere di Torino parla di Maurizio Sarri e dei 'rischi' per la Juventus. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto coi bianconeri fino al 2022: a 6 milioni netti a stagione, in pratica 12 lordi che gravano sulle casse della Juve che faceva il tifo per un approdo alla Roma. Adesso la Vecchia Signora spera che le sirene inglesi portino a qualcosa di concreto, altrimenti potrebbe far valere la clausola per liberarlo a 2.5 milioni di euro.