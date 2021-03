La Juve rialza la testa: a Cagliari decidono la tripletta di Ronaldo e le scelte di Pirlo

La Juventus reagisce con e grazie al suo campione. Ci si aspettava una risposta da parte dei bianconeri dopo la deludente eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, e la risposta è arrivata nella trasferta alla Sardegna Arena di Cagliari. Contro i rossoblu la squadra di Andrea Pirlo, con un avvio di gara prorompente, è riuscita a indirizzare l’incontro nel primo tempo per poi andare in gestione, di risorse energetiche e risultato, nella ripresa fino al 3-1 finale. Primi 45 minuti marchiati a fuoco da Cristiano Ronaldo che con la sua tripletta ha regalato la vittoria a Madama e reagito alle tante critiche piovutegli sulla testa dopo l’addio alla massima competizione europea. Non era scontato ma era quello che si aspettavano tutti, lui compreso. E dopo Spezia e Lazio, la Juventus centra per la seconda volta in stagione tre vittorie consecutive in campionato e può puntare, dopo una settimana di lavoro, ad arrivare per la prima volta a quattro superando domenica prossima il Benevento tra le mura amiche.

LE SCELTE DI PIRLO E IL TRIS PERFETTO DI CR7 - “Abbiamo avuto un ottimo approccio, - ha dichiarato Pirlo nelle parole del post gara, - era importante perché dopo la mancata qualificazione dell'altra sera dovevamo partire col piede giusto, dare subito un impronta decisiva alla partita e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi”. E proprio le scelte di formazione del tecnico hanno influito nell’inizio di partita aggressivo dei bianconeri: Danilo in mezzo al campo e soprattutto Kulusevski, Chiesa, Morata e Ronaldo tutti insieme sin dal principio. Accorgimenti e spinta offensiva in ripartenza con la velocità negli spazi dei quattro tenori che infatti ha portato, nel giro di 22 minuti, alla tripletta perfetta di Cristiano Ronaldo (gol di testa e con entrambi i piedi, l’ultima juventina targata Trezeguet nel 2007). E proprio di CR7 ha parlato l’allenatore: “Era arrabbiato come tutta la squadra perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza all'interno del gruppo. Non ha parlato perché aveva già parlato sul campo facendo tre gol e una grande prestazione. Non è importante che parli dopo, ma è importante quello che fa sul rettangolo verde”. E l’evidenza racconta tre reti e vittoria regalata ai suoi compagni, come sa fare lui e pochissimi altri. Reazione chiamata, reazione arrivata.