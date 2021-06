La Juve spinge per Locatelli: 25 milioni più Fagioli o Rovella. Atletico e BVB alla finestra

La Juventus in pressing per Manuel Locatelli. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Allegri ha fretta per arrivare al centrocampista ora impegnato con l’Italia: la proposta del club bianconero partirà da una formula “alla Chiesa” più una contropartita. Sul piatto, 25 milioni di euro, con l’idea di un prestito condizionato: perché accada, però, Locatelli dovrebbe rinnovare col Sassuolo perché il suo contratto attuale è in scadenza al 2023. A livello di contropartite, le due società ragionano su due Nicolò: l’idea più lineare, per certi aspetti, porterebbe a Fagioli, con una cessione a titolo definitivo. Il giovane è però considerato un investimento futuro, più che un rinforzo immediato: così, si parla anche di Rovella, nel qual caso però l’alta valutazione con la quale è arrivato dal Genoa complica le cose (tra l'altro formalmente arriverà a Torino solo l'anno prossimo). I neroverdi, per la cronaca, al momento non vanno al di sotto di una valutazione da 40 milioni di euro: si continuerà a trattare, alla finestra restano Borussia Dortmund e Atletico Madrid.