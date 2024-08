La Juventus a piccoli passi fino al rinnovo: chi è Rouhi, il terzino che ha stregato Motta

Jonas Rouhi ha conquistato Thiago Motta e convinto la Juventus a rinnovare il contratto del giocatore fino al 2028. Un presente in Next Gen ma ben più che un affaccio sulla finestra della prima squadra. Un talento straordinario quello del terzino sinistro svedese-marocchino, prelevato a soli sedici anni dall'Under 17 dell'(impronunciabile) Brommapojkarna in Scandinavia dallo scouting allora guidato da Matteo Tognozzi. "Ero veramente giovane, ma appena la Juventus mi ha chiamato non ho avuto dubbi, non potevo rifiutare. Sapevo che fosse la migliore squadra in Italia, qui è tutto di un altro livello rispetto a com’ero abituato in Svezia“, ha avuto poi modo di raccontare il giocatore.

Riserva e titolarissimo

Inizia prima con l'Under 17, poi la Primavera. Sbarcato nel gennaio del 2020, fa poi le sue prime apparizioni con la Next Gen dove inizialmente è una riserva e spettatore. La gestione Brambilla però è quella giusta per valorizzare il talento del ragazzo: a dicembre inizia a giocare contro l'Entella e da lì il tecnico non lo toglie più dal campo. Alla seconda, il gol, da titolare. Si è già allenato con la prima squadra, con Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri, adesso galleggerà tra C e Serie A, tra Montero e Motta.

Sarà aggregato coi big

A breve la firma del nuovo accordo con la Vecchia Signora. Contratto fino al 2028 per l'esterno difensivo svedese, che nella stagione che sta per iniziare verrà aggregato alla prima squadra bianconera. Rouhi ha corsa, gamba, tecnica, è un terzino sinistro moderno che Motta apprezza e che, c'è da scommetterci, presto farà anche esordire coi big.

Il comunicato ufficiale

"Rinnovo e prima squadra!". Titola così la nota della Juventus in cui viene annunciato il rinnovo del giovane Jonas Rouhi, difensore che in questa prima stagione con Thiago Motta in panchina sarà quindi a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus:

"Un altro giocatore proveniente dalla Next Gen rinnova il suo contratto e approda alla Rosa della Prima Squadra.

Dopo Nicolò Savona, oggi, 9 agosto, è il momento della firma per Jonas Rouhi, terzino sinistro che ha avuto modo di mettersi in luce nello scorso campionato di Serie C, andando in rete in due occasioni.

Nato in Svezia nel 2004, Jonas arriva alla Juve nel 2020, gioca in Under 16 e poi soprattutto in Primavera, e nell’ultima stagione, come si diceva, si rende protagonista dell’avventura della Next Gen.

E ora, la firma del contratto con scadenza 30 giugno 2028 e l’approdo alla Prima Squadra.

Avanti così, Jonas!".