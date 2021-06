La Juventus guarda ancora in MLS: dopo McKennie si prova a chiudere per Buchanan

Dopo Weston McKennie, la Juventus è pronta a pescare ancora in Major League Soccer. Come riportato da TSN, Federico Cherubini potrebbe chiudere a breve per Tajon Buchanan, esterno di fascia canadese. Il 22enne gioca nel New England Revolution e ha già attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa.